Главу фермы брянский суд оштрафовал за принятого на работу полицейского

Главу фермы брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за принятого на работу бывшего полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Клинцовского района выявили нарушение законодательства об ограничениях для госслужащих после увольнения. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства взял на работу бывшего сотрудника полиции. Однако он не уведомил об этом прежнего работодателя.

Суд оштрафовал фермера на 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.