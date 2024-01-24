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Главу фермы брянский суд оштрафовал за принятого на работу полицейского

2024, 24 января 15:12 Разное
Главу фермы брянский суд оштрафовал за принятого на работу полицейского
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Главу фермы брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за принятого на работу бывшего полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Сотрудники надзорного ведомства Клинцовского района выявили нарушение законодательства об ограничениях для госслужащих после увольнения. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства взял на работу бывшего сотрудника полиции. Однако он не уведомил об этом прежнего работодателя. 

Суд оштрафовал фермера на 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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