Главврач трубчевской больницы получил штраф за необорудованные ФАПы

Главврача трубчевской больницы суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за необорудованные ФАПы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Трубчевского района проверило соблюдение законодательства об охране здоровья граждан. Сотрудники выяснили, что 23 фельдшерско-акушерских пунктов не полностью укомплектованы. Там нет холодильников для лекарств, экспресс-анализаторов уровня холестерина в крови, сухожаровые шкафы, напольные весы и других необходимых вещей. Они могут потребоваться для оказания медицинской помощи.

Главного врача трубчевской больницы привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.