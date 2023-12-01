Иностранец признал себя отцом брянской девочки для получения гражданства России

Иностранец фиктивно установил отцовство на ребёнка из Новозыбковского района для получения гражданства России. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковская межрайонная прокуратура выявила факт фиктивного установления отцовства. В 2022 году мать девочки передала иностранцу документы на ребенка. В Смоленске мужчина установил на ребёнка отцовство. При этом родительские обязанности он исполнять не собирался. Мужчина планировал лишь получить гражданство России.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным факт установления отцовства. Решение не вступило в законную силу.