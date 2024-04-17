Инвалид получил лекарства после вмешательства брянской прокуратуры

Инвалид из Клетнянского района получил важные лекарства только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру пожаловался житель Клетнянского района. 63-летний мужчина страдает сахарным диабетом и является инвалидом 2 группы вследствие участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ему нужно ежедневно принимать определённые лекарства, а также контролировать уровень содержания сахара в крови. При этом более двух месяцев мужчина не смог получить в аптеке нужные медикаменты.

Прокурор внес представление руководителю профильного департамента. После этого мужчине выдали лекарства.