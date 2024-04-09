Кибермошенники обманули двух жителей Брянска

Кибермошенники выманили у двух жителей Брянска более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он стал жертвой кибермошенников.

В мессенджере мужчине пришло сообщение от знакомого. Тот попросил ненадолго одолжить 40 тысяч рублей. Заявитель ничего не подозревая перевел на указанный счет требую сумму. А позднее он узнал, что аккаунт приятеля был взломан.

В аналогичную ситуацию попал житель Советского района областного центра. Он лишился 17 тысяч рублей.