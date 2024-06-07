Кражу из аптеки раскрыли стражи порядка в Клинцовском районе

Кражу сумки у посетительницы аптеки раскрыли стражи порядка в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские раскрыли кражу из аптеки в Клинцовском районе. В марте 54-летняя посетительница оставила там без присмотра свою сумку и мобильный телефон. Имущество пропало.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 46-летней жительница Клинцов. Фигурантку задержали. Ей предъявили обвинение.