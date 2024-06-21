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Кражу из дома раскрыли брянские стражи порядка

2024, 21 июня 12:31 Разное
Кражу из дома раскрыли брянские стражи порядка
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Кражу имущества из частного дома раскрыли брянские стражи порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 20-летняя жительница Дятьковского района. В её дом, выставив окно, проник неизвестный. Он похитил телевизор, две телевизионные приставки, магнитофон и посуду.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Он признался в краже. Часть похищенного имущества фигурант сдал в ломбард, а остальное выбросил. Деньги мужчина потратил на продукты и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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