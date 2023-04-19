Лесопожарной техники и оборудования на Брянщине купили на 225 млн рублей

За три года в Брянской области на 225 млн рублей закупили лесопожарную технику и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» с 2019 до 2022 года В Брянской области купили 72 единицы лесопожарной техники и 202 единицы лесопожарного оборудования на 255 млн рублей. Среди них — 16 автоцистерн, 16 колесных и гусеничных тракторов,14 грузовых и вахтовых автомобилей, восемь беспилотных летательных аппаратов, семь квадроциклов и 11 малых лесопатрульных комплексов и легковых автомобилей.
В этом году в лесопожарную службу поступит еще семь единиц техники: автоцистерна; два квадроцикла с прицепом, грузовой автомобиль, два трактора и вахтовый автомобиль.
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