Металлические балки на 200 тысяч рублей похитил брянец с чужой дачи

Брянца подозревают в краже металлических изделий на 200 тысяч рублей с чужой дачи. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась владелица дачного дома в Брянском районе. После трёх месяцев отсутствия она вернулась и обнаружила исчезновение с территории металлических балок. Женщина оценила ущерб в 200 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого к краже. Им оказался ранее судимый за грабеж 40-летний житель района.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.