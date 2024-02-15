Многоэтажка загорелась в Брянске

Спасатели потушили квартиру в многоэтажке в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

14 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Кольцова на четвёртом этаже пятиэтажки загорелась квартира. На происшествие прибыли три отделения на автоцистернах и автолестнице. С огнём на площади в два квадратных метра спасатели справились за 10 минут.

На происшествии люди не пострадали. Причины возгорания выяснят эксперты.