Многоэтажку в Сураже затопило из-за замусоренной водоотводной канавы

Многоэтажку в Сураже затопило из-за снега и мусора в водоотводной канаве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Суражского района проверили информацию в соцсетях о затоплении жилого многоквартирного дома. В двухэтажке вода попала в подвал.

Прокуратура выяснила, что причиной происшествия стало состояние водоотводной канавы, проходящей по улице Некрасова. Коммунальщики вовремя не очистили её от мусора и снега.

Прокурор внес представление главе администрации Суражского района и контролирует устранение нарушения.