На Дне поля в Брянской области покажут инновационные процессы в земледелии

Посетителям продемонстрируют работу техники.

В Брянской области на Дне поля покажут инновационные процессы в земледелии. Мероприятие пройдёт 15 и 16 июля в Кокино на базе Брянского аграрного университета.

Подготовку ко Дню поля в регионе начали ещё в прошлом году. Засеяно 80 гектаров демонстрационных делянок. Также более 20 гектаров выделено для размещения выставочных экспозиций.

Ведущие селекционные центры представят современные и перспективные сорта сельскохозяйственных культур, в том числе более 80 видов картофеля. Производители химических средств защиты растений расскажут о своей продукции. Посетителям также продемонстрируют работу техники, а также технологию обработки почвы, кормозаготовки, химической защиты растений.