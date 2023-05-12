На пожаре в брянской многоэтажке пострадал человек

На пожаре в многоэтажке Брянска пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС

Утром 12 мая на улице Белорусская в Фокинском районе Брянска произошёл пожар. В многоэтажке загорелась квартира.

Прибывшие на происшествия спасатели вытащили из горящего помещения человека. Ему потребовалась помощь медиков.

Пожарные быстро справились с возгорание. Причины происшествия выяснят специалисты.