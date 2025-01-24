Незаконную свалку убрали в Белых Берегах

Незаконную свалку убрали около кладбища в посёлке Белые Берега. Об этом сообщили в городской администрации.

В посёлке Белые Берега убрали незаконную свалку. В конце минувшего года около местного кладбища у бункеров для мелкого бытового мусора стали складывать старую мебель, части забора и теплиц. С уборкой помогло руководство предприятия «Мебельград». Они предоставили два погрузчика и грузовик

«Всего собрали более 40 кубометров мусора. На переработку его отвезли на полигон в город Фокино», — уточнил глава посёлка Андрей Львутин.