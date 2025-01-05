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Ночью система ПВО сбила 13 беспилотников над Брянской областью

2025, 05 января 10:52 Разное
Ночью система ПВО сбила 13 беспилотников над Брянской областью
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Ночью система ПВО сбила ещё 13 беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Брянскую область. Военные Минобороны России обнаружили над регионом тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.  

«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», – подчеркнул Александр Богомаз.

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