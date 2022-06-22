Новозыбковская администрация поселила семью в неблагоустроенную квартиру в пригороде

Справедливости добивается прокуратура.

Новозыбковская городская администрация по договору социального найма предоставила семье непригодную для жизни квартиру. Об этом сообщили в прокуратуре.

О нарушения жилищного законодательства жительница Новозыбкова пожаловалась в надзорное ведомство. Прокурор выяснил, что заявительница получила по договору соцнайма квартиру. Но жилплощадь непригодно для проживания и находится не в городе, а за его границами.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать Новозыбковскую администрацию предоставить семье из трёх человек благоустроенную квартиру в городе и площадью не менее 71,6 квадратного метра.

Суд иск удовлетворил. Его исполнение проконтролирует прокуратура.