Председателя брянского сельхозкооператива обвиняют в незаконной вырубке леса
Председателя брянского сельхозкооператива с подельниками обвиняют в незаконной вырубке 38 деревьев. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконной вырубки лесных насаждений. В преступлении обвинили 67-летнего председателя сельскохозяйственного кооператива и двух его знакомых.
По версии следствия, на территории арендованного лесного участка мужчина с двумя подельниками срубили 38 деревьев. Ущерб превысил полтора миллиона рублей. Всем троим предъявили обвинение.
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