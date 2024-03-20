Прокуратура помогла жительнице Брянска получить зарплату

Прокуратура помогла жительнице Брянска получить от работодателя 60 тысяч рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Фокинского района Брянска. Работодатель задолжал заявительнице почти 60 тысяч рублей заработной платы.

Прокурор внес представление руководителю фирмы. Также компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства деньги женщине выплатили.