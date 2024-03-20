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Прокуратура помогла жительнице Брянска получить зарплату

2024, 20 марта 16:49 Разное
Прокуратура помогла жительнице Брянска получить зарплату
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Прокуратура помогла жительнице Брянска получить от работодателя  60 тысяч рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

В прокуратуру обратилась жительница Фокинского района Брянска. Работодатель задолжал заявительнице почти 60 тысяч рублей заработной платы.

Прокурор внес представление руководителю фирмы. Также компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства деньги женщине выплатили.

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