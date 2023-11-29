Прокуратура требует лишить прав семь водителей Брянска

Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так, семь брянцев получили водительское удостоверение за взятки. Судом они признаны виновными в сдаче квалификационного экзамена по управлению транспортными средствами за деньги.

С беспилотниками на «ты» На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал

Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить