Научную библиотеку в Брянске отремонтируют за 63 млн рублей

2026, 07 ноября 15:56

Научную библиотеку в Брянске отремонтируют за 63 млн рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

В Брянской областной научной библиотеке имени Фёдора Тютчева на завершающий этап вышел капитальный ремонт. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. На модернизацию учреждения из областного бюджета выделили 63 млн рублей.

Подрядчик на 90% завершил работа на крыше. Специалисты смонтировали новое покрытие, сделали водосточную система с антиобледенением и утеплили чердак.

В настоящее время рабочие продолжают обновлять фасада. На нём появится подсветка.

На прилегающей территории такое идёт благоустройство. Специалисты укладывают покрытие из гранитных плит.