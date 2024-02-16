Прокуратура требует отремонтировать мост в Мглинском районе

Прокуратура через суд требует отремонтировать развалившийся мост в Мглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Мглинского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Так, находящийся вблизи деревни Кокоты деревянный мост через реку Воронуса, имеет серьезные повреждения. По нему опасно ездить машинам и ходить людям.

Прокуратура внесла главе администрации Мглинского района представление. После этого машины стали объезжать аварийное сооружение через деревню Цинка. Но ремонт моста так и не начался. Прокуратура обратилась в суд с иском с требованием сделать мост безопасным.