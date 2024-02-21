Прокуратура требует снести опасную «заброшку» в Навлинском районе
Прокуратура через суд требует снести опасную «заброшку» в Навлинском районе, в которой пострадала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Навлинского района выявила нарушения законодательства о содержании заброшенных объектов. Так, в селе Соколово стоит полуразрушенное здание, доступ в которое свободен. 4 июля прошлого года девочка, прошла внутрь и упала с балкона второго этажа. Она получила тяжкий вред здоровью.
Даже после представления прокуратуры в адрес Бяковской сельской администрации чиновники не ограничили доступ в здание. Прокурор обратился в суд с иском о сносе здания.
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