Прокуратура требует снести опасную «заброшку» в Навлинском районе

Прокуратура через суд требует снести опасную «заброшку» в Навлинском районе, в которой пострадала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Навлинского района выявила нарушения законодательства о содержании заброшенных объектов. Так, в селе Соколово стоит полуразрушенное здание, доступ в которое свободен. 4 июля прошлого года девочка, прошла внутрь и упала с балкона второго этажа. Она получила тяжкий вред здоровью.

Даже после представления прокуратуры в адрес Бяковской сельской администрации чиновники не ограничили доступ в здание. Прокурор обратился в суд с иском о сносе здания.