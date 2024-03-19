Прокуратура требует сохранить Екатерининский острог в Стародубе

Прокуратура требует чиновников сохранить Екатерининский острог в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Стародубского района выявила нарушение законодательства о памятниках истории и культуры России. Так, в Стародубе расположен Екатерининский острог. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения. При этом владелец – администрация Стародубского муниципального округа – не принимает мер по его сохранению.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция обязала администрацию провести научно-исследовательские и научно-изыскательские работы, а также разработать проект по сохранению культурного наследия.