Прокуратура требует сохранить Екатерининский острог в Стародубе
Прокуратура требует чиновников сохранить Екатерининский острог в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Стародубского района выявила нарушение законодательства о памятниках истории и культуры России. Так, в Стародубе расположен Екатерининский острог. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения. При этом владелец – администрация Стародубского муниципального округа – не принимает мер по его сохранению.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция обязала администрацию провести научно-исследовательские и научно-изыскательские работы, а также разработать проект по сохранению культурного наследия.
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