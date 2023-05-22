Противотанковую мину обезвредили брянские спасатели

В преддверии летних школьных каникул железнодорожники усилят работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних В преддверии летних школьных каникул на Московской железной дороге с 1 мая по 1 июня 2023 года проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Железнодорожники посещают учебные заведения, где проводят профилактические беседы со школьниками, а также организуют рейды на платформах, пешеходных переходах и местах несанкционированного прохода граждан через

Дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Адлером и Анапой будут курсировать в летнее время Для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении холдинг ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда в направлении Адлера и Анапы. Так, поезд № 468/467 Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт и обратно будет курсировать с 2 июня по 12 сентября по четным дням (отправление из Смоленска в 11:43, прибытие на Имеретинский курорт в 6:51, отправление