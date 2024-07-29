Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью за ночь и утро. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с воскресенья на понедельник военнослужащие министерства обороны России пресекли несколько атак на Брянскую область. Над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.