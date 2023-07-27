Руководитель аптеки получил штраф за трудоустройство бывшего сотрудника брянского казначейства

Руководителя аптеки брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за трудоустройство бывшего работника казначейства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Трубчевского района выявило нарушения законодательства о противодействии коррупции. Так, руководитель аптеки не уведомил Управление Федерального казначейства по Брянской области о заключении трудового договора с бывшим их работников, который являлся государственным гражданским служащим.

Директора привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.