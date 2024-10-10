Руководителя бани в Сельцо суд оштрафовал за нарушения безопасности

Руководителя бани в Сельцо суд оштрафовал за нарушения СанПин и пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства при эксплуатации городской бани МУП «Жилкомхоз» в городе Сельцо.

Проверяющие обнаружили плесень на потолках в помещениях, а также ржавые тазы. Пути эвакуации были перекрыты посторонними предметами. Также в здании нет пожарной сигнализации и плана эвакуации.

Руководителя муниципального унитарного предприятия привлекли к административной ответственности по двум статьям. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.