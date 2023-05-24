Склад сгорел в Дятьково

Спасатели около часа тушили склад в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательно ведомство очевидцы сообщили о пожаре в городе Дятьково. На улице Ленина загорелись складские помещения. Прибывшие на происшествие пять отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице около часа боролись с огнём.

Пострадавших на происшествии нет. Причины возгорания установят эксперты.