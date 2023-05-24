Склад сгорел в Дятьково
Спасатели около часа тушили склад в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В спасательно ведомство очевидцы сообщили о пожаре в городе Дятьково. На улице Ленина загорелись складские помещения. Прибывшие на происшествие пять отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице около часа боролись с огнём.
Пострадавших на происшествии нет. Причины возгорания установят эксперты.
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