Собака напала на мальчика в Унече

Собака покусала 10-летнего мальчика в Унече. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Унечского района обратились родители мальчика 2013 года рождения. 19 февраля ребёнок гулял на улице Ворошилова в районном центре. В это время собака породы американская акита выбежала со двора и напала на мальчика.

Ребенок получил укушенные раны, а также нервное потрясение. Теперь он боится собак.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о компенсации морального вреда.