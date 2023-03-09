Собака напала на мальчика в Унече
Собака покусала 10-летнего мальчика в Унече. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство Унечского района обратились родители мальчика 2013 года рождения. 19 февраля ребёнок гулял на улице Ворошилова в районном центре. В это время собака породы американская акита выбежала со двора и напала на мальчика.
Ребенок получил укушенные раны, а также нервное потрясение. Теперь он боится собак.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о компенсации морального вреда.
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