Сотрудник «Брянскавтодора» получил условный срок за растрату песка и щебня

Начальник участка «Брянскавтодора» получил два с половиной года колонии условно за растрату песка и щебня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о растрате. на скамье подсудимых оказался 55-летний начальник Новозыбковского дорожно-ремонтного строительного участка АО «Брянскавтодор».

В 2020 году мужчина отдал своему знакомому 108 кубометров песка, 40 кубометров щебня и 35,3 тонны асфальтобетонной смеси, принадлежащие предприятию. Ущерб превысил 279 тысяч рублей.

Подсудимый себя виновным не признал и причиненный ущерб не возместил.

Суда приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафом в 10 тысяч рублей. Также высшая инстанция удовлетворила гражданский иск о взыскании ущерба. Решение не вступило в законную силу.