Спасатели потушили легковушку в Унече

Спасатели оперативно потушили легковой автомобиль в Унече. Об этом сообщили в региональном МЧС.

30 апреля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о возгорании легкового автомобиля в Унече. Пожар произошёл на улице Брянская. Спасатели на двух пожарных автоцистернах оперативно справились с огнём.

Люди на происшествии не пострадали. Причины возгорания машины установят стилисты.