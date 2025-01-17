Стражи порядка раскрыли серию краж из магазинов Брянска

Стражи порядка задержали двух подозреваемых в серии краж из магазинов Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции во время оперативных мероприятий задержали 46-летнего жителя Брянска и его 38-летнего знакомого. Мужчин подозревают в серии магазинных краж

По версии правоохранительных органов, ранее судимые фигуранты тайно вынесли из торговых точек областного центра смарт часы, стоимостью 3000 рублей и продукты на почти 5000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса РФ «Кража».