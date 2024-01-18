Суд обязал администрацию Климовского района заплатить покусанной собакой женщине

Суд обязал администрацию Климовского района заплатить 50 тысяч рублей, женщине на которую напала бездомная собака. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Климовского района обратилась 42-летняя женщина. Днём 4 октября прошлого года в центре посёлка Климово на неё напала бродячая собака. Животное укусило женщину за руку и повалило на землю. Отбиться от собаки потерпевшей помогли прохожие. Женщина проходила лечение и перенесла неоднократные уколы против бешенства.

Прокуратура направила в суд иск к администрации района с требованием выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей. Высшая инстанция обязала чиновников заплатить 50 тысяч рублей женщине. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, к административной ответственности привлекли главу администрации и директор МУП «Благоустройство».