Директора гостиницы брянский суд отправил на работу за гибель постояльца при пожаре

2026, 23 сентября 12:26

Директора гостиницы брянский суд отправил на работу за гибель постояльца при пожаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель человека. На скамье подсудимых оказался 59-летний директор гостиницы на улице Пионерской.

Мужчина был ответственным за обеспечение пожарной безопасности в комплексе, но своевременно не организовал ремонт систем защиты. Ночью 5 июня прошлого года в гостевом доме произошло возгорание. Его своевременно не обнаружили из-за неисправности пожарной сигнализации. Один из постояльцев гостиницы погиб, а другому был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ, а также взыскал компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Решение в законную силу не вступило.