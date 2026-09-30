Суд отправил обвиняемого в убийстве жены брянца в СИЗО

2026, 30 сентября 16:34

Суд отправил 57-летнего жителя Клинцов, обвиняемого в убийстве жены, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в городе Клинцы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 57-летнего жителя.

По версии следствия, утром 25 сентября в своей квартире фигурант распивал спиртные напитки вместе с женой. Между супругами произошёл конфликт. Мужчина ударил женщину ножом в живот. Потерпевшая умерла на месте.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела = контролирует прокуратура.