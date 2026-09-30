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Криминал

Суд отправил обвиняемого в убийстве жены брянца в СИЗО

2026, 30 сентября 16:34
Суд отправил обвиняемого в убийстве жены брянца в СИЗО
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Суд отправил 57-летнего жителя Клинцов, обвиняемого в убийстве жены, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в городе Клинцы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали  57-летнего жителя. 

По версии следствия, утром 25 сентября в своей квартире фигурант распивал спиртные напитки вместе с женой. Между супругами произошёл конфликт. Мужчина ударил женщину ножом в живот. Потерпевшая умерла на месте. 

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела = контролирует прокуратура.

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