Суд обязал администрацию сделать водоотведение на улице в Сураже

Суд обязал администрацию сделать водоотведение на улице Ленина в Сураже. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница города Сураж. Её дом и двор, а также другие домовладения, расположенные на улице Ленина от перекрестка с улицей Пионерской до пересечения с улицей Вокзальной, регулярно подтапливает талыми и дождевыми водами. На данном участке система водоотведение отсутвует.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция обязала администрацию Суражского района обязанность организовать водоотведение на указанной улице. Решение не вступило в законную силу.