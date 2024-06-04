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Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной собакой девочке

2024, 04 июня 17:35 Разное
Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной собакой девочке
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Суд обязал чиновников выплатить компенсацию девочке, покусанной бездомной собакой в Злынке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство обратилась жительница Злынки. 2 марта 2024 года во дворе дома на 9-летнюю дочь заявительницы напала бездомная собака. Животное укусило ребенка за щёку. Девочке потребовалась медицинская помощь и курс уколов от бешенства. 

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района о компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить девочке 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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