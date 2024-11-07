Суд обязал брянских чиновников заплатить пострадавшей при падении женщины

Суд обязал брянских чиновников заплатить женщины. пострадавшей при падении на скользком тротуаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 76-летняя жительница Брянска. В январе женщина поскользнулась на необработанном песко-соляной смесью тротуаре на проспекте Ленина в областном центре. При падении пенсионерка сломала бедро. Ей было проведено тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Женщина ограничена в подвижности и не частично утратила возможность к самообслуживанию.

Прокурор обратился в суд с иском к Брянской городской администрации, которая обязана следить за состояние дорог. В пользу пострадавшей высшая инстанция взыскала с чиновников 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.