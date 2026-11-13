Школу № 33 в Брянске планируют отремонтировать до конца года

2026, 13 ноября 09:39

Школу № 33 в Брянске планируют отремонтировать до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе № 33 в Брянске продолжается капитальный ремонт. С весны специалисты обновили фасад окрашен, забетонировали полы, проложили электрику и модернизировали инженерные системы. Подрядчик построил единую, более надёжную и эффективную тепловую систему. Кроме того, городской водоканал в сжатые сроки полностью заменил изношенные трубы.

В настоящее время рабочие продолжаются заниматься чистовой отделкой кабинетов и монтажом потолков, а также благоустройство территории. Ожидается, что сесть за парты школьники смогут уже после Нового года.