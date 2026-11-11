Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

11 наград завоевали брянские каратисты на турнире в Рославле

2026, 11 ноября 14:41
11 наград завоевали брянские каратисты на турнире в Рославле
Источник фото

11 наград завоевали брянские каратисты на турнире в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В воскресенье, 8 ноября, в городе Рославле состоялось первенство Рославльского муниципального округа по каратэ. Участие в турнире приняли клубы из Смоленска, Рославля, Орла, Калуги и Брянской области.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Андрей Сыпченко и Артемий Слонский завоевали золотые медали. Серебряными призёрами стали Дмитрий Гришанок и Илья Зверев. Третье место заняли Павел Фирсенков, Дмитрий Сальников, Артём Коровко, Артём Овчинников, Макар Власов, Алексей Возиков и Варвара Боранян.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка
11 ноября 17:36
Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка
Дно Десны «проговорилось». Брянцам передали привет из Средневековья
11 ноября 17:03
Дно Десны «проговорилось». Брянцам передали привет из Средневековья
Брянская школьница поучаствовала во всероссийском музыкальном интенсиве
11 ноября 16:29
Брянская школьница поучаствовала во всероссийском музыкальном интенсиве

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17145) брянск (7306) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2235) уголовное дело (2171) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1193)