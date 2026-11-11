11 наград завоевали брянские каратисты на турнире в Рославле

2026, 11 ноября 14:41

11 наград завоевали брянские каратисты на турнире в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В воскресенье, 8 ноября, в городе Рославле состоялось первенство Рославльского муниципального округа по каратэ. Участие в турнире приняли клубы из Смоленска, Рославля, Орла, Калуги и Брянской области.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Андрей Сыпченко и Артемий Слонский завоевали золотые медали. Серебряными призёрами стали Дмитрий Гришанок и Илья Зверев. Третье место заняли Павел Фирсенков, Дмитрий Сальников, Артём Коровко, Артём Овчинников, Макар Власов, Алексей Возиков и Варвара Боранян.