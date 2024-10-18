Суд ограничил брянцу свободу за пострадавшего в ДТП мужчину

Суд ограничил брянцу свободу на два года за получившего тяжёлые травмы в ДТП мужчину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговор выслушал 32-летний житель Клетнянского района.

14 ноября прошлого года на 16 км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – Клетня» фигурант за рулём автомобиля Toyota Camry превысил скорость и врезался в Renault Logan. Водитель второй иномарки получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к двум годам ограничения свободы. Также он обязан выплатить полмиллиона рублей потерпевшему в качестве компенсация морального вреда. Решение не вступило в законную силу.