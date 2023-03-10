Суд ограничил свободу брянцу за подделку документов

Суд ограничил свободу жителю Суража за использование фальшивого документа о прохождении обучения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного официального документа. На скамье подсудимых оказался житель города Суража.

В июне 2022 года мужчина за 12 тысяч рублей купил фальшивые свидетельства о прохождении курса профессиональной подготовки охранников и присвоении квалификации. Желая получить удостоверение частного охранника, он предоставил поддельные документы инспектору Росгвардии.

Суд на 4 месяца ограничил свободу мужчине. Приговор не вступил в законную силу.