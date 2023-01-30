Суд оштрафовал брянского военного за хранение гранаты

Брянского военнослужащего суд оштрафовал за хранение боевой гранаты, привезенной из зоны спецоперации.

Уголовное дело рассмотрел Брянский военный гарнизонный суд. Военнослужащий-контрактник вернулся из зоны спецоперации с боевой гранатой. Боеприпас он не сдал после командировки.

Опасный предмет он стал хранить дома на полке. Это напугало супругу военного. Во время ссоры она сообщила о гранате в полицию.

Боеприпас изъяли изъяли.В суде военнослужащий рассказал, что просто забыл сдать её вовремя, а потом испугался последствий. Суд приговорил виновного к штрафу.