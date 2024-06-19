Суд оштрафовал брянскую администрацию за пожары на несанкционированной свалке

Суд оштрафовал администрацию за пожары на несанкционированной свалке на улице Сталелитейной в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе суд удовлетворил иск природоохранного прокурора к Брянской горадминистрации о ликвидации несанкционированной свалки на улице Сталелитейной в областном центре. Сотрудники надзорного ведомства проконтролировали исполнение решения. Они зафиксировали факт возгорания свалки. Также выяснилось, что в 2023 году пожарные тушили мусор на этой территории более 10 раз.

Администрацию привлекли к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Суд оштрафовал чиновников на 300 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.