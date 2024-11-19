Суд требует ограничить доступ к заброшенной молочной кухне в Почепе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Почепского района выявила нарушения законодательства о о содержании в надлежащем состоянии заброшенных строений.

Так, на улице Пионерской в Почепе расположено здание бывшей молочной кухни и сарай. Они находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Отвечает за «заброшки» администрация Почепского муниципального района.

Прокурор внес представление чиновникам с требованием закрыть дверные и оконные проемы а зданиях, а также установить ограждение по периметру. Но администрация нарушения не устранила. Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция требования поддержала.

Решение не вступило в законную силу.