Суд требует ограничить доступ к заброшенной молочной кухне в Почепе
Суд требует ограничить доступ к заброшенной молочной кухне в Почепе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Почепского района выявила нарушения законодательства о о содержании в надлежащем состоянии заброшенных строений.
Так, на улице Пионерской в Почепе расположено здание бывшей молочной кухни и сарай. Они находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Отвечает за «заброшки» администрация Почепского муниципального района.
Прокурор внес представление чиновникам с требованием закрыть дверные и оконные проемы а зданиях, а также установить ограждение по периметру. Но администрация нарушения не устранила. Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция требования поддержала.
Решение не вступило в законную силу.
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