Суд взыскал 40 тысяч рублей в пользу упавшего в люк инвалида в Трубчевске

Суд взыскал 40 тысяч рублей с подрядной организации в пользу упавшего в открытый люк в Трубчевске инвалида. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Трубчевского района проверили информацию, опубликованную в социальной сети. Речь шла о мужчине, который провалился в неогороженный открытый канализационный люк.

Прокуратура выяснила, что в августе прошлого на участке теплотрассы на улице Советской в Трубчевске шёл ремонт. Подрядчиком при этом проигнорировал технику безопасности и не оградил открытый канализационный люк. В отверстие провалился мужчина, имеющий инвалидность 1 группы. Он получил травмы.

Прокуратура предъявила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала подрядчика выплатить пострадавшему 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.