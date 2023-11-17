Суд ждёт директора брянского ЖЭУ за упавшего с горки ребёнка

Перед судом предстанет директор ЖЭУ Брянска за упавшего со сломанной горки мальчика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Зам прокурора области Руслан Коберник направил в суд уголовное дело о предоставлении некачественных услуг. В преступлении обвиняют директора ООО «ЖЭУ-26».

По версии следствия, женщина несла ответственность за обслуживание дома № 3 по улице Дзержинского и № 1-а по улице Котовского в Брянске. С октября 2021 года по октябрь 2022 года руководитель поручила приварить поручни к детской горке. За состояние конструкции никто не следил.

30 июля 2022 года 12-летний мальчик облокотился на ограждение. Поручень сломался и ребёнок упал с высоты на землю. Мальчик ударился спиной и получил травму шейного и грудного отдела позвоночника.

Дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.