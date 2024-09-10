Свыше 30 человек нашли брянские волонтёры за месяц

Более 30 человек нашли брянские волонтёры в августе. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

В августе в отряд «ЛизаАлерт» Брянской области поступило 39 заявок на поиск к пропавших людей. Добровольцы вместе с полицейскими нашли 31 человека живыми. Ещё один – погиб.

Четырёх пропавших волонтёры продолжают искать. Они распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.