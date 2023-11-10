Трёх брянцев ждёт суд за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Перед брянским судом предстанут трое жителее региона по подозрению в мошенничестве с чернобыльскими выплатами на 730 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суд Фокинского района Брянска прокуратура направила уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют двух жителей Брянска и жительницу посёлка. Навля.

По версии следователей, соучастники фиктивно регистрировали в Навле людей и более 6 лет необоснованно получали пособия для проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ущерб превысил 730 тысяч рублей.