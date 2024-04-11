Турнир по футболу в честь погибших военных прошёл в Трубчевске

Турнир по футболу в Трубчевске посвятили военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Трубчевске прошёл межрайонный футбольный турнир. Его посвятили участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. На стадионе «Нерусса» встретились ФК «Трубчевский», «Спартак» из Почепа, ​ «Радогощ» из Погарского района и «Буревестник» из Севска.

Первое место завоевали трубчевские футболиста. На пьедестале почёта также оказались «Радогощ» и «Буревестник». Почепские спортсмены стали четвёртыми.

Юбилейный кубок в честь 30-летия Брянской облдумы «За волю к победе» получил футболист трубчевской команды Алексей Баранов.